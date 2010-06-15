Украинцы приобрели в Польше товаров на 130 млн. долларов

Украинцы в первом квартале текущего года потратили на покупки в польских магазинах на границе с Украиной около 130 млн. долл. (по текущему курсу 3,3 злотых за доллар).

По данным исследования польского Госкомстата, которыми располагает УНИАН, украинцы потратили в Польше за первые три месяца года на покупки почти в 6 раз больше средств, чем поляки в Украине (около 20 млн. долл.).

Все иностранцы, которые приехали в Польшу из Украины, Беларуси и России (Калининградская область) потратили в приграничных районах около 210 млн. долл. При этом белорусы потратили около 74 млн. долл., россияне – 7 млн. долл.

Граждане Украины, составляющие 96% ностранцев, которые пересекали польско-украинскую границу в первом квартале, потратили почти на 18% больше средств, чем в первом за первые три месяца 2009 года.

В тоже время, стоимость покупок, по сравнению с последним кварталом прошлого года, уменьшилась на 17%.

Каждый украинец в первом квартале потратил в Польше в среднем около 160 долл., в то время как польские граждане тратили в Украине около 40 долл..

Согласно исследованию, которое проводилось на базе опроса граждан пересекающих внешнюю границу Евросоюза, украинцы чаще всего покупали в Польше строительные материалы (почти 40% затрат), домашнюю технику (15%), мясо и мясопродукты (10%).

Поляки в то же время покупали в Украине топливо (60% затрат), алкоголь (15%) и кондитерские изделия (10%).

Справка УНИАН. Сумма потраченных украинцами средств в приграничных польских магазинах и поляками в Украине не включается в статистику официального экспорта, поскольку это частные покупки.

Согласно национальному законодательству, в Украину разрешается ввозить товары из-за границы без их таможенного оформления стоимостью до 200 евро.