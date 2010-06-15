Миллионеров за 2009г. стало больше на 14%
Их число достигло 11,2 млн. человек
Число обладателей миллионных состояний в мире достигло 11,2 млн. человек. Как сообщили британская радиокомпания BBC и ИТАР-ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад нью-йоркской компании Boston Consulting Group, за прошедший год список богачей увеличился на 14%.
Согласно подсчетам, в мировой экономике сейчас находится под управлением сумма в 111 трлн 500 млрд долл. Таким образом, мировой капитал по своему размеру вышел на уровень докризисного 2007 г.
"Мы не ожидали, что процесс восстановления богатства будет столь быстрым и мощным", - признался глава Boston Consulting Group Мониш Кумар.
При этом сумма, которая держится в ценных бумагах, увеличилась в 2009 г. на 32% и достигла 33 трлн 500 млрд долл.
Больше всего миллионеров сейчас зарегистрировано в США - 4 млн. 715 тыс. человек. На втором месте Япония /1 млн. 230 тыс./, а замыкает тройку лидеров Китай /670 тыс./. Вслед за ними идут Великобритания /485 тыс./, Германия /430 тыс./, Италия /300 тыс./, Швейцария /285 тыс./ и Франция /280 тыс./.
По оценке Boston Consulting Group, в предстоящие 5 лет ежегодный прирост частного капитала составит в мире 5,8%.