Moody's понизило рейтинг Греции на четыре ступени

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило 14 июня долгосрочный кредитный рейтинг Греции на четыре ступени - с А3 до Вa1. Об этом говорится в пресс-релизе агентства. По заявлению агентства, у гособлигаций Греции сохраняется стабильная перспектива на следующие 12-18 месяцев.

Рейтинг Вa1 отражает анализ агентством "баланса рисков, связанных с пакетом финансовой помощи от Евросоюза и МВФ". "Макроэкономические риски по реализации программы значительны и наиболее соответствуют рейтингу Вa1", - считают в агентстве.

Moody`s - второе крупное международное агентство, которое понизило оценку долгосрочного кредитного рейтинга Греции до спекулятивного уровня. В апреле этого года аналогичный шаг предприняло агентство Standard & Hoor`s, которое понизило рейтинг Греции сразу на три ступени - с инвестиционного BBB+ до спекулятивного BB+ с негативным прогнозом, однако греческие облигации продолжают приниматься в качестве обеспечения Европейским центральным банком.

Министерство финансов Греции в специальном заявлении подчеркнуло, что снижение агентством Moody`s долгосрочного кредитного рейтинга Греции не является оправданным. "Оно никоим образом не отражает прогресса, достигнутого страной в течение последних месяцев, а также перспектив, созданных за счет приведения в порядок государственных финансов и улучшения конкурентоспособности экономики", - подчеркнуло греческое финансовое ведомство, передает ПРАЙМ-ТАСС.