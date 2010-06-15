Эксперт: банки не хотят ухудшать привлекательность депозитов

Приостановка резкого падения процентных ставок связана, скорее всего, с нежеланием банков ухудшать привлекательность депозитов физических лиц с началом отпускного сезона.

Такое предположение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, за период с 7 по 11 июня т.г. большинство банков не изменяли свои условия по депозитным вкладам, хотя несколько банков все-таки снизили процентные ставки, в результате чего средняя процентная ставка по вкладам на срок 3-6 месяцев по всем видам валют упала на 0,15 пункта. Немногим более значительно снизилась стоимость коротких – на 1 месяц вкладов – на 0,4 пункта в долларах США и гривне, а также на 0,23 пункта в евро. При этом некоторые банки и вовсе отказываются от такого вида вкладов.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по депозитам в гривне теперь следующие: на срок 1 месяц – от 9 до 17% годовых; на 3 месяца – от 12,2 до 17,5%; на 6 месяцев – от 13,4 до 18,5%; на 12 месяцев – от 14,5 до 19,5%. Условия по вкладам в долларах США таковы: на срок 1 месяц – от 3 до 8% годовых; на 3 месяца – от 5 до 9,75%; на 6 месяцев – от 5,5 до 10,5%; на 12 месяцев – от 6 до 11%. Ставки по депозитам в евровалюте находятся в таких пределах: по вкладам на 1 месяц – от 1 до 7,5% годовых; на 3 месяца – от 1,5 до 9,25%; на 6 месяцев – от 1,75 до 10%; на 12 месяцев – от 2% до 10,5%.