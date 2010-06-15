Межбанк: котировки составляют 7,9125-7,9165 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9125/7,9165 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2515/0,2517, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,6355/9,6430. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно понизились – 1,2175/1,2177 (понедельник - 1,2182/84).

В понедельник, 14 июня, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9156.