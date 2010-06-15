Пинзеник: Украина может пойти по пути Греции

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что Украина может пойти по пути Греции из-за высоких уровней государственного долга и дефицита бюджета.

Такое мнение В.ПИНЗЕНИК высказал в интервью газете "Украина молодая" (№ 107 вот 15 июня).

"Мир выходит из кризиса. То черточки, которые существовали, преодолены. Ключевым остается банковский сектор. Что касается Украины, то мы сегодня находимся дальнейшее, чем год назад. 16% ВВП - дефицит бюджета, долг Украины - 36%. Поэтому из-за государственных долгов нам не избежать греческих решений. Обществу нужен честный диалог", - сказал В.ПИНЗЕНИК.

По его мнению, по объему дефицита государственного бюджета Украина – один из мировых рекордсменов. "У этом году его сумма составляет 170 миллиардов гривен, или 16% ВВП. К 57,7 млрд. грн. дефицита (5% ВВП), задекларированного правительством, добавляется сумма 30,5 млрд. грн., которая предусмотрена в дополнениях к бюджета на рекапитализацию банков. Еще одна часть дефицита скрыта через завышение доходов, которое можно оценивать в 30 млрд. грн. Такая же сумма пойдет на дотации "Нафтогаза Украины". Ноу-хау правительства является отсутствие зафиксированной цифры расходов. Пять статей закона о госбюджете позволяют правительству превышать утвержденные расходы", – объяснил вон.

В.ПИНЗЕНИК считает необходимым срочно провести пенсионную реформу и повысить тарифы на газ. "Две основные проблемы, которые обусловливают бюджетную дырку, - газовая и пенсионная. И решения по им очевидны: для решения первой следует установит адекватные цены на газ, чтобы через бюджет не дотировать его потребление зажиточными гражданами. При этом необходимо оставит поддержку малообеспеченным - через субсидии", - добавил экс-министр.

В то же время, по его мнению, вся система льгот должна быть согласована с доходами граждан. «Бюджет не предназначен для зажиточных. Очевидными являются и решения относительно Пенсионного фонда Украины. Среди первоочередных - введение единых правил пенсионного обеспечения, а также достижение компромисса в установке единого пенсионного возраста», - отметил вон.

В.ПИНЗЕНИК убежден, что такие решения способно понятий и воспринять абсолютное большинство украинцев, но для этого нужен честный, открытый разговор власти и граждан. "Несмотря на события в Греции, 56% ее населения, по статистике, поддерживают правительство. Но всегда найдутся люди, которые будут протестовать. Это свидетельствует о зрелости общества", - считает экс-министр.