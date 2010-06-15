В Украине розничный товарооборот предприятий вырос до 99 млрд.грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-мае т.г. в сопоставимых ценах вырос на 1,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 99,4 млрд. млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-мая т.г. зафиксировано в большинстве областей Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Ривненской – на 7,9% – до 1 млрд. 532,8 млн. грн., Хмельницкой и Черниговской – на 6,7% – до 1 млрд. 772,2 млн. грн. и 1 млрд. 566,3 млн. соответственно, и Сумской областях – на 5%, до 1 млрд. 345,1 млн. грн.

Вместе с тем, в 10 областях, Киеве и Севастополе по итогам января-мая т.г. зафиксирован рост объемов розничного товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2009 года: в Луганской и Черкасской областях – на 5,4% – до 3 млрд. 240,3 млн. грн. и 1 млрд. 941,1 млн. грн. соответственно, Днепропетровской области – на 4,4% – до 9 млрд. 078,5 млн. грн., в Севастополе – на 4,6%, до 1 млрд. 001,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины в 2009 году уменьшился на 20,6% по сравнению с 2008 годом – до 229 млрд. 855,1 млн. грн.