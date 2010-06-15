Отказ НБУ лишает банки инструмента управления ликвидностью

Отказ Национального банка Украины (НБУ) от размещения депозитных сертификатов на более длительные сроки лишает банки инструмента управления ликвидностью.

Об этом говорится в письме Украинского кредитно-банковского союза (УКБС) направленном комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

«Начиная с 8 июня 2010 года, НБУ резко изменил свою политику и отказался от размещения привлекательных для банков депозитных сертификатов с более длительными сроками погашения, предложив лишь сроки 2 и 14 дней по неадекватно низким процентным ставкам ( 2 дня - 0,3%, 14 дней - 3%)», - говорится в письме.

В связи с этим в УКБС считают, что действия НБУ лишают банки инструмента управления избыточной краткосрочной ликвидностью, поскольку возможности кредитования банками экономики ограничены отсутствием кредитоспособных заемщиков и долгосрочных ресурсов.

В УКБС напоминают, что до недавнего времени НБУ ежедневно котировал депозитные сертификаты на кратчайшие сроки (несколько дней, одна-две недели) и добавлял более долгосрочные котировки (один, два, три месяца). При этом процентные ставки размещения были адекватными и рыночными (1 месяц - 7%, 2 месяца - 8%, 3 месяца - 9%).