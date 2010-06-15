Межбанк: котировки составили 7,9135-7,9155 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9125/7,9165, к 12:00 сузился спрэд 7,9135/7,9155 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2515/0,2517, к 12:00 цены поднялись до 0,2518/0,2519. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 31,4299 (-0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2175/1,2177, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6355/9,6430, к 12:00 цены ушли вверх - 9,6390/9,6470.