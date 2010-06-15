Акимова: решение о российском кредите еще не принималось

Заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявляет, что решение о российском кредите еще не принималось.

Об этом И.АКИМОВА заявила газете "День" (№ 102 от 15 июня 2010 года).

"Решение о российском кредите пока что не принималось. Все это находится в процессе обсуждения", - сказала И.АКИМОВА.

Заместитель главы АП не подтвердила, но и не опровергла, что речь идет о выделении Украине российскими банками кредита в размере 2 млрд. дол. "Сейчас рассматривается много интересных соглашений, в том числе в атомной отрасли. И мы при этом руководствуемся только одним – насколько это будет выгодно Украине для того, чтобы работать на традиционном рынке и вместе с партнером, будь это Россия или какая-то другая страна, выходить также на новые рынки", – отметила она.

"Этот принцип применяем абсолютно ко всем проектам. Конкурентные предложения также поступают, и все тщательно изучаются", - сообщила И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня, 15 июня, находясь с визитом в Люксембурге, пообещал в ближайшее время разъяснить ситуацию о получении Украиной кредита в размере 2 млрд. долл. от российского Внешторгбанка.

"Я вернусь в Украину и расскажу, хорошо?.. Тем более, что тут никакой тайны нет. А есть просто определенные условия конфиденциальности, которые всегда соблюдаются, когда государство выходит на финансовые рынки. До окончательного завершения сделки - информация не разглашается. И вы об этом прекрасно знаете. Но в рамках того, что можно сказать, мы, конечно, скажем", - сказал Н.АЗАРОВ.

Ранее источник в правительстве сообщил УНИАН, что кредитные средства ВТБ в размере 2 млрд. долл. на счета Министерства финансов уже поступили. Причем, кредитный договор никак не связан с выделением средств для достройки реакторов Хмельницкой АЭС.

В свою очередь, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг эту информацию, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях.