В составе правления «Родовид Банка» произошли изменения

Временный администратор АО «Родовид Банк» своим решением от 11 июня вывел из состава правления банка четырех членов правления.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, из состава правления банка отозваны члены правления Юрий ДРОБНОХОД (член правления с 10 аперля 2007 года, акциями банка не владеет), Андрей КАЙЕВ (член правления с 1 октября 2004 года, акциями банка не владеет), Елена АБАКШИНА (член правления с 6 октября 2004 года, акциями банка не владеет) и Любовь УШАКОВА (член правления с 7 мая 2004 года, владеет 0,0000003% акций банка).

Также сообщается, что решение о назначении новых членов правления не принималось.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 12,795 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - до 5,381 млрд. грн., обязательства - 10,752 млрд. грн., уставный капитал - 8,409 млрд. грн., собственный капитал - 2,043 млрд. грн.

«Родовид Банк» в I квартале 2010 года получил 3,2 млрд. грн. убытка, в 2009 году - 4 млрд. грн. убытка.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.