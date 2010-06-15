Рада провалила Налоговый кодекс, предложенный оппозицией

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный группой народных депутатов от оппозиции во главе с Николаем КАТЕРИНЧУКОМ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку законопроекта проголосовали только 164 (при необходимых 226 - УНИАН) из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и КПУ, а из Блока Литвина проголосовал лишь один народный депутат.

Представляя проект Налогового кодекса, Н.КАТЕРИНЧУК заметил, что к законопроекту поступили свыше 2 тыс. предложений от предпринимателей относительно совершенствования налогового законодательства.

Он отметил, что проектом, среди прочего, предусматривалось увеличить до 1 млн. грн. предельную границу выручки для тех, кто работает на едином налоге. Кроме того, авторы проекта предлагали упростить систему отчетности для всех налогоплательщиков.

Также проектом Налогового кодекса предлагалось установить «налог на добавленную стоимость одностороннего действия, которым будет облагаться налогом конечное потребление», а также уменьшить ставку налогообложения с 20 до 15%. По словам депутата, воплощение таких законодательных изменений позволили бы ликвидировать «все мошеннические схемы вокруг НДС».

Кроме того, Н.КАТЕРИНЧУК сообщил, что проектом Налогового кодекса предусматривалось освобождение от налогообложения инвестиций, которые направляются в основные фонды предприятий.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что законопроектом предусматривалось отменить налоговые накладные, налоговый кредит и возмещение НДС.

По его словам, также предлагалось уменьшить ставку налога на прибыль предприятий с 25 до 20%.

Кроме того, авторы Налогового кодекса предлагали ввести налог на недвижимость и экологический налог.

Вместе с тем Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что при голосовании депутаты будут руководствоваться не целесообразностью принятия данного законопроекта, ведь они ориентированы на то, чтобы проект «был провален», и это даст возможность правительству внести в парламент свой проект Налогового кодекса.