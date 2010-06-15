курс НБУ на 16 июня

Официальный курс НБУ на 16 июня:100 USD США – 791.4200 (на 15 июня – 791.4900)100 EUR – 970.1226 (на 15 июня – 969.4961)10 RUR – 2.5157 (на 15 июня – 2.5169)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 16 июня 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 96790.67 (на 15 июня – 97313.70)961 XAG 10 Серебро – 1457.80 (на 15 июня – 1458.72)962 XPT 10 Платина – 122907.53 (на 15 июня – 123076.70)964 XPD 10 Палладий – 36088.75 (на 15 июня – 36250.24)

Официальный курс НБУ на 16 июня: 100 USD США – 791.4200 (на 15 июня – 791.4900) 100 EUR – 970.1226 (на 15 июня – 969.4961) 10 RUR – 2.5157 (на 15 июня – 2.5169) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 16 июня 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 96790.67 (на 15 июня – 97313.70) 961 XAG 10 Серебро – 1457.80 (на 15 июня – 1458.72) 962 XPT 10 Платина – 122907.53 (на 15 июня – 123076.70) 964 XPD 10 Палладий – 36088.75 (на 15 июня – 36250.24)

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