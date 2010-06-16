Тигипко: В ближайший месяц Кабмин начнет непопулярные действия

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что уже в ближайшее время Украина получит программу сотрудничества с Международнім валютнім фондом.

Такое мнение он высказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

С.ТИГИПКО убежден, что это станет очень хорошим сигналом для мирового сообщества. «Что же касается ее (программы - УНИАН) содержания - реформы нужны не МВФ, они необходимы в первую очередь Украине», - отметил вице-премьер.

Он также отметил, что уже в ближайшее время правительство начнет непопулярные действия.

«Мы будем вынуждены переходить к определенным непопулярным действиям уже в ближайший месяц. Но нужно понимать, что такое непопулярные решения. Борьба с коррупцией, сокращение количества проверок бизнеса и другие аналогичные шаги будут непопулярными среди чиновников, но уверен, что получат поддержку в обществе», - отметил он.

Отвечая на вопрос относительно того, как правительство будет сокращать дефицит бюджета, С.ТИГИПКО отметил, что реальность в том, что имеющейся сегодня дефицит бюджета невозможно покрыть только за счет экономического роста. «Необходимо включать другие механизмы. Ведь если мы не будем решать эту проблему, у нас будет очень быстро расти государственный долг», - отметил вице-премьер.

Кроме того, он напомнил про убыточность НАК «Нафтогаза», хотя, по его словам, эта компания должна быть прибыльной и платить огромные налоги стране. «Решение этого вопроса потребует работы над тарифами, что уже является «непопулярными мерами». Как следствие, необходимо переходить к новой модели социальной поддержки, в том числе решать проблему с Пенсионным фондом. У нас Пенсионный фонд забирает почти 18 процентов ВВП - мало стран, где на бюджет возложена такая же нагрузка», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил УНИАН, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

С 21 июня в Украине начнет работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).