Межбанк к 12.00: котировки составили 7,9120/7,9150 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9115/7,9155, к 12:00 сузился спрэд - 7,9120/7,9150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2538/0,2540, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2538/0,2539.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,1800 (-0,2050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2310/1,2312, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7445/9,7520, к 12:00 цены ушли вниз - 9,7280/9,7375.