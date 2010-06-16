НБУ назвал основные причины замедления инфляции в мае

Слабый потребительский спрос и снижающиеся инфляционные ожидания были одними из основных причин замедления инфляции в мае.

Об этом говорится в ежемесячной аналитической записке Национального банка Украины «Анализ инфляции» за май, размещенной на сайте Нацбанка.

Также НБУ отмечает, что снижение индекса потребительский цен (ИПЦ) было почти полностью обусловлено факторами со стороны предложения: цены на сырые продовольственные товары снизились на 2,5%, вклад в ИПЦ составил "минус" 0,7 п. п. Так, например, коррекция цен после их избыточного роста в начале года и сезонный фактор обусловили удешевления яиц ("минус" 29,8%, вклад в ИПЦ - "минус" 0,4 п.п.) и молока ("минус" 6,4%, вклад в ИПЦ "минус" 0,1 п.п.).

При этом факторы со стороны спроса также способствовали сдерживанию инфляции - разрыв ВВП, который отражает отклонение совокупного спроса в экономике от равновесного уровня, оставался негативным ("минус" 4,9% в I квартале 2010 года). Рост склонности к сбережениям (прирост депозитов физических лиц в годовом исчислении составил 40,4 млрд. грн.) и умеренная фискальная политика также сдерживали инфляцию спроса.

С другой стороны, стабильность гривни к доллару США в условиях обесценивания евро и российского рубля (валют основных торговых партнеров Украины) также способствовала сдерживанию инфляции. Последнее обусловило рост базового ИПЦ лишь на 0,1% (в годовом исчислении базовая инфляция замедлилась до 4,1% по сравнению с 4,3% в апреле).

Нацбанк сообщает, что вышеупомянутые факторы вместе со снижением инфляционных ожиданий (с 14,6% в I квартале 2010 года до 11,8% во ІІ квартале 2010 года) обусловили достаточно низкие темпы роста базового ИПЦ уже второй месяц подряд (0,2% в мае и 0,3% в апреле). В годовом исчислении базовая инфляция снизилась до 8,4% (9,7% в апреле).

Также отмечается, что в мае продолжился рост индекса цен производителей (ИЦП) как за месяц (4,4% в мае по сравнению с 3% в марте и апреле), так и в годовом исчислении (27,9% в мае против 21,7% в апреле). Под воздействием внешнего спроса весомый вклад в ускоренный рост ИЦП последние четыре месяца создавал рост цен на товары отрасли металлургии и обработки металлов (5,2% - рост за месяц, 1,0 п.п. - вклад в ИЦП в мае). Одновременно росли цены в отрасли добычи неэнергетических материалов (26,7% - рост за месяц, 1.1 п.п. - вклад в ИЦП). При этом существенный рост ИЦП на протяжении последних 12 месяцев пока еще имеет слабое влияние на потребительские цены, поскольку рост зарплат в промышленности (вызван увеличением доходов предприятий в результате роста цен на их продукцию) не повышает потребительский спрос, учитывая рост склонности к сбережениям.