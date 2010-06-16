«Индэкс-Банк» намерен увеличить капитал на 200 млн.грн.

Акционеры ПАО «Индэкс-Банк» на общем собрании 20 июля планируют рассмотреть вопрос увеличения уставного капитала на 200 млн. грн. – до 1,05 млрд. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк планирует закрытое размещение 200 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн. каждая.

Размещение акций допэмиссии предполагается провести в два этапа: первый – с 9 по 23 сентября 2010 года, второй – с 24 по 29 сентября 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО «Индэкс-Банк» основано 10 февраля 1993 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 5,263 млрд. грн., обязательства – 4,788 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1,649 млрд. грн., собственный капитал – 474,996 млн. грн., уставный капитал - 850 млн. грн.

По итогам первого квартала 2010 года убыток банка составил 71,249 млн. грн.

Чистый убыток «Индэкс-Банка» в 2009 г. составил 300 млн. грн. против 2,4 млн. грн. прибыли в 2008 г.

Французский Credit Agricole владеет 99,9914% акций украинского банка.