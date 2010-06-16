Европейский инвестиционный банк может дать Украине кредит

Европейский инвестиционный банк может предоставить Украине кредиты на реализацию инфраструктурных проектов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров Украины, об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Помощь в масштабных реформах в Украине может предоставить Европейский инвестиционный банк, представительство которого вскоре откроется в Киеве. Я провел переговоры с президентом банка господином МАЙШТАДТОМ. Он предложил серьезные кредиты на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе для Евро-2012», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам главы правительства, такие договоренности достигнуты в рамках его официального визита в Люксембург.

Премьер-министр призвал Кабмин динамично и ответственно поработать с Европейским инвестиционным банком, используя предложенные возможности.

Н.АЗАРОВ также отметил, что предыдущая власть на протяжении двух лет не смогла утвердить инвестиционные соглашения, подписанные с Европейским инвестиционным банком.

«И это в период кризиса, когда вся нагрузка была возложена на граждан. Я заверил президента банка, что больше такое, с позволения сказать „сотрудничество”, не повторится», - сказал он.