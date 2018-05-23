Россия "сорвет" украинский банк?

Российский государственный капитал нацелился на усиление влияния на украинскую финансовую систему. Вслед за крупнейшими банками РФ, которые приобрели в Украине ряд мощных финучреждений, обзавестись одним из топ-банков намерен и Сбербанк России. Если ему удастся воплотить идею в жизнь, то сложившийся баланс между европейским, украинским и российским капиталом будет нарушен…

Реалии выглядят так - украинская банковская система постепенно теряет «национальную принадлежность», интегрируясь в мировые финансовые группы. Из 176 банков, действующих в стране, 51 уже принадлежит иностранцам. Их доля в уставном фонде украинских банков в этом году достигла 33,7%. Сложившийся баланс влияния между европейским и российским капиталом в национальной банковской сфере до последнего времени представлялся оптимальным, поскольку ни одна сторона не имела доминирующего положения. Ситуацию может круто изменить покупка Сбербанком РФ, о чем заявляли его представители, одного из крупнейших украинских финучреждений.

Проглядели, или просто не хотели видеть...

А теперь небольшой экскурс в историю, которая говорит о том, что Россия постепенно отвоевывает позиции у европейцев в финансовой системе Украины. В 2005-2007 гг. европейские банковские группы сыграли на опережение, предлагая за наши активы цену с мультипликатором 2-5, что автоматически повышало капитализацию всех национальных банков. Поскольку россияне были не готовы оплачивать такую надбавку, они, как правило, скупали небольшие банки или создавали собственные. В отличие от европейских конкурентов, они не стали развивать розничный банкинг в Украине, концентрируясь на обслуживании крупного российского капитала. Примечательно, что рост количества российских банков в Украине сопровождался перетеканием в них счетов наших предприятий, которые имели российских собственников.

Появление российских коммерческих структур не вызывало противодействия со стороны украинских властей, однако, когда в Украину вошли госбанки РФ, НБУ не стал скрывать крайнего недовольства. В начале 2007г. украинский регулятор публично заявил, что разграничивает иностранный капитал на коммерческий и государственный, и не приветствует появление в Украине последнего. Опасения имели под собой рациональные основы. Обладающие практически безграничным доступом к валютным ресурсам, российские госбанки имеют возможность рыночными методами влиять на монетарную политику в Украине. Кроме того, именно в начале 2007г. российскими властями было инициировано рассмотрение возможности перехода в расчетах за энергоносители с доллара на рубль. Очевидно, что в этом контексте поддержка рубля в Украине была бы крайне необходимой.

Но внедрить эффективные механизмы противодействия проникновению в Украину российских госбанков Нацбанк Украины так и не сумел, как и не сумел удержать финансовый баланс капиталов на внутреннем рынке. Российские инвесторы существенно укрепляли свои позиции даже при «оранжевой власти», а с избранием в Украине лояльного к РФ президента их экспансия только активизировалась.

Финансы уплывают по Москва реке

Сегодня российскому капиталу принадлежит 11 украинских банков, три из них - «Альфа-Банк», «Проминвестбанк» и «ВТБ Банк» - входят в десятку крупнейших банков по критерию уставного капитала. К слову, ни одна другая страна (кроме собственно Украины) не имеет контроля над таким количеством мощных финучреждений Украины.

При этом в отечественной банковской системе представлены два крупнейших госбанка РФ - «ВТБ Банк» (7-е место по активам на 1 апреля 2010 г.) и «Дочерний банк Сбербанка» России (25-е место).

Относительно намерений лидера России – Сбербанка - укрепить свои позиции, поглотив в Украине финструктуру из первой десятки, то изначально поползли слухи, что возможным объектом является «Райффазен Банк Аваль», однако австрийцы эту информацию опровергли.

До последнего времени «Дочерний банк Сбербанка» развивался медленными темпами. В 2007 году купил у бизнесмена Александра Лебедева небольшой банк НРБ за 100 млн. долл., свой триумфальный выход на рынок Украины планировал сделать через него. Однако в 2008 году Сбербанк отказался увеличивать капитал украинской структуры и заинтересовался покупкой готового бизнеса. Кстати, тогда он проявлял интерес к банку «Надра». Не исключено, что, обладая политической лояльностью государственной власти в Украине, россияне попытаются приобрести по «дешевке» один из национализированных банков. Интерес может вызвать «Укргазбанк» (в который государство влило 5 млрд. грн.), «Родовид Банк» (8,4 млрд.) и докапитализированный банк «Надра».

***Как пишут СМИ, банк «Надра» сумел договориться с кредиторами о реструктуризации долгов. Кроме того, практически решен вопрос с остальной внешней задолженностью банка. Таким образом, финучреждение выполнило главное условие рекапитализации, поставленное правительством. Окончательное решение о судьбе банка может быть принято уже в начале июля…

Между тем, если банк подобного масштаба перейдет под контроль россиян, то суммарные активы двух госбанков РФ почти достигнут 90 млрд. грн., или 9% активов украинской банковской системы, а сумма активов всех банков РФ приблизится к 20%. Формально, даже такая доля вписывается в допустимые параметры финансовой безопасности страны. Однако, если учитывать, что ведущую роль в структуре нашей банковской системы начинают играть госбанки РФ и учреждения, очень близкие к политическим кругам Кремля, то ситуация выглядит крайне опасной. Помимо того, что украинские банки теряют значительную часть клиентов в лице предприятий, контролирующихся российскими инвесторами, которые как по указу переводят счета в российские банки, Украина получит дополнительные издержки в обслуживании обязательств перед российскими торговыми партнерами. На данный момент внешнеторговое сальдо Украины и РФ является негативным для нашей страны, поэтому не стоит ожидать, что россияне не воспользуются возможностью заработать на манипуляциях с рублем. Особенно Украине придется худо в случае перевода расчетов за российские энергоносители (нефть, газ, коксующийся уголь, атомные ТВС) с доллара в рубль. Вследствие монетарных «игр», Киев может оказаться в ситуации, когда за дешевое топливо придется платить дорогим рублем…

Сергей Пашкевич (для УНИАН)