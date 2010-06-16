Межбанк: доллар снова подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9115/7,9155, к 12:00 сузился спрэд 7,9120/7,9150. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9138/7,9143 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9142 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2538/40, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2538/39. К закрытию цены понизились 0,2537/38. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2100 (-0,1750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2270/1,2350. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,7445/9,7520, к 12:00 цены ушли вниз 9,7280/9,7375. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,7095/9,7160.