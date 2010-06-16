Украинские банки сократили чистый убыток на 38%

Украинские банки сократили чистый убыток в январе-мае текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 38% - до 7,473 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков за 5 месяцев 2010 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 11,3% и составили 53,9 млрд. грн. Расходы банков по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 15,6% и составили 61,4 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что наибольший удельный вес в структуре расходов занимают процентные расходы (43,4%). Отчисления в резервы под активные операции банков продолжают оставаться важной непроцентной статьей расходов банков (31,5%), хотя по сравнению с соответствующим периодом прошлого года они уменьшились на 31,2%.

Как сообщал УНИАН, убытки банковской системы Украины в первом квартале 2010 года составили 4,423 млрд. грн., за январь-апрель – 5,147 млрд. грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июня 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков.