Инфляция в еврозоне выросла до 1,6%

В мае 2010 года годовая инфляция (май к маю) в зоне евро составляла 1,6% против 1,5% в апреле, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 2,0%, как и в апреле.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с апрелем, в мае-2010 была зарегистрирована инфляция в 0,1% в еврозоне и 0,2% в ЕС-27.

В мае 2010 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Латвии (-2,4%), Ирландии (-1,9%) и в Нидерландах (0,4%).

Наибольшая годовая инфляция в мае 2010 года была зафиксирована в Греции (5,3%), Венгрии (4,9%) и Румынии (4,4%).

В мае 2009 года годовая инфляция составляла 0,0% в зоне евро и 0,8% в ЕС-27.