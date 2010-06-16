ВР завтра рассмотрит проект нового Бюджетного кодекса

Верховная Рада Украины уже в четверг, 17 июня, рассмотрит проект новой редакции Бюджетного кодекса, разработанного правительством.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время заседания правительства.

"Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал новую редакцию Бюджетного кодекса, разработанного правительством. На этой неделе, ориентировочно в четверг, он будет вынесен на пленарное заседание", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что таким образом проект госбюджета на 2011 год правительство сможет формировать на новой законодательной базе, которая предусматривает сбалансированное повышение финансовой самостоятельности регионов.

Кроме того, отметил премьер-министр, соответствующие комитеты Верховной Рады начали проработку поданного правительством проекта Налогового кодекса. "И мы рассчитываем на его самое скорое вынесение в сессионный зал", - сказал Н.АЗАРОВ.