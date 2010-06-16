Тигипко предлагает ввести уголовную ответственность

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выступает за привлечение к уголовной ответственности всех лиц, которые причастны к незаконной приватизации рынков с тем, чтобы заниматься нелегальными поборами с предпринимателей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии «Сильная Украина», об этом С.ТИГИПКО заявил на встрече с представителями одесских рынков в Кабинете министров.

Также вице-премьер считает, что необходимо вернуть в коммунальную собственность все рынки, которые незаконно переданы частным структурам.

По информации пресс-службы, во время встречи было принято решение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития рыночной торговли с участием представителей Минфина, Минэкономики, Минюста и предпринимателей. Первое заседание рабочей группы состоится 25 июня.

По словам вице-премьера, «большая часть проблем малого бизнеса, в том числе рыночных торговцев, объясняется не столько несовершенством действующего законодательства, как произволом местных властей». В частности, существует множество фактов нарушения процедуры при заключении и продлении сроков действия договоров аренды рынков, заключения договоров аренды без экономического обоснования размеров арендной ставки, установления необоснованных тарифов на услуги рынков, в частности уплата рыночного сбора и других платежей без применения кассовых аппаратов. В итоге десятки миллионов гривень так и не доходят до местных бюджетов.

«За эти нарушения виновные местные чиновники должны нести ответственность. Правительство должно сделать невозможным безнаказанное злоупотребление властью со стороны чиновников органов местного самоуправления, когда бизнес платит незаконные поборы, а чиновники уходят от ответственности», - заявил С.ТИГИПКО.