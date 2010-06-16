Золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,131 млрд. долларов

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) с начала июня увеличились на 2,131 млрд. долл. и на сегодня составляют 28,837 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции в среду.

Отвечая на вопрос об источнике такого существенного увеличения резервов В.ЛИТВИЦКИЙ сказал: «Вы хотите знать, зашли ли эти 2 млрд. долл.? Да, зашли эти 2 млрд. долл. и зачислены в резервы. А куда они пойдут…», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 15 июня т.г., находясь с визитом в Люксембурге, пообещал в ближайшее время разъяснить ситуацию о получении Украиной кредита в размере 2 млрд. долл. от российского Внешторгбанка.

"Я вернусь в Украину и расскажу, хорошо?.. Тем более, что тут никакой тайны нет. А есть просто определенные условия конфиденциальности, которые всегда соблюдаются, когда государство выходит на финансовые рынки. До окончательного завершения сделки - информация не разглашается. И вы об этом прекрасно знаете. Но в рамках того, что можно сказать, мы, конечно, скажем", - сказал Н.АЗАРОВ.

Ранее УНИАН со ссылкой на источник в правительстве сообщал, что кредитные средства от российского ВТБ в размере 2 млрд. долл., предоставленные под 6,7% годовых, уже поступили на счета Министерства финансов Украины.

В свою очередь, вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО не опроверг эту информацию, однако отметил, что не может пока предоставить детальную информацию как о факте выделения кредита, так и о его условиях. А заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА 15 июня т.г. заявила, что решение о российском кредите еще не принималось.

Справка УНИАН. Валовые международные резервы Национального банка Украины в мае 2010 года, по оперативным данным, выросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. долл.