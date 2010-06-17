Кипр увеличивает корпоративный налог

Правительство Республики Кипр приняло решение увеличить на 1% налог на корпорации в целях сокращения бюджетного дефицита. Об этом сообщил журналистам министр финансов Харилаос Ставракис, представляя пакет мер по налогово-бюджетной консолидации. Они предполагают сокращение численности госслужащих, сдерживание роста неоперативных госрасходов и увеличение поступлений в госбюджет.

Говоря об увеличение корпоративного налога, Х.Ставракис подчеркнул, что это "очень временная мера, направленная на улучшение ситуации с бюджетом". Предполагается, что она будет действовать только в течение двух лет. Сейчас невозможно сказать, когда именно вступит в силу увеличение налога. По словам Х.Ставракиса, соответствующее законодательное предложение подлежит рассмотрению в парламенте, куда оно поступит в ближайшие дни. Он также пояснил, что в результате повышения налога на 1% с нынешних 10%, что является самой низкой ставкой в Европе, правительство ожидает дополнительного пополнения госбюджета примерно на 75 млн. евро.

В минувший вторник Еврокомиссия объявила о дисциплинарных мерах в отношении Кипра и ряда других стран за нарушение принятого в ЕС разрешенного уровня дефицита бюджета в 3%. В 2009 г. этот показатель на острове достиг 6,1% и без принятия жестких мер по его ограничению он может увеличиться в текущем году до 7%. Еврокомиссия дала Республике Кипр срок до конца 2012 г. с тем, чтобы привести дефицит к уровню ниже 3%, передает ПРАЙМ-ТАСС.