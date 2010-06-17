Межбанк: открытие торгов - 7,9105/7,9140 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 7,9105/7,9140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2534/36, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,6880/9,6955. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно упали – 1,2252/54 (среда - 1,2310/12).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9142 грн./долл.