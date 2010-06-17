Баффет и Гейтс призывают миллиардеров отдать 50% состояния

Билл Гейтс и Уоррен Баффет, являющиеся богатейшими жителями США, публично заявили о намерении передать половину своего состояния на благотворительность и призвали своих коллег последовать их примеру, пишет The Wall Street Journal.

По информации газеты, они уже разослали согражданам, входящим в рейтинг самых богатых людей по версии Forbes, свою петицию, предлагая присоединиться к самой крупной в истории благотворительной инициативой.

Согласно подсчетам Баффета и Гейтса, если все миллиардеры, проживающие в США, примут их вызов, то сумма пожертвования может составить $600 млрд.

Согласно их идее, половина состояния может быть пожертвована после смерти. Они заявили, что во времена рецессии богатейшие люди должны помочь тем, кто оказался в нужде.