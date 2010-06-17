В КС поступило представление по ряду статей госбюджета-2010

Передано на изучение

16 июня в Конституционный Суд Украины поступило представление 54 народных депутатов относительно конституционности ряда статей Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год». Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, представление касается статьи 14, части третьей статьи 21, статьи 24, части второй статьи 45, статей 64, 70, частей первой, второй статьи 74, пунктов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 раздела VII закона. Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в секретариат суда.

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