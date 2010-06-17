Венгрия будет просить кредиты у МВФ и ЕС

Новое правительство Венгрии в июле начнет переговоры с Международным валютным фондом и Евросоюзом о заключении нового кредитного соглашения, заявил старший помощник премьер-министра Виктора Орбана. «Я надеюсь, соглашение будет подписано... Представители МВФ и ЕС приедут в июле и мы заключим соглашение», – сказал он.

«Мы также рассматриваем возможность продления действующего соглашения до декабря», – добавил представитель правительства, передает Reuters.