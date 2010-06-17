В Украине удастся удержать инфляцию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в стране удастся удержать инфляцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в городе Ворожба Белопольского района Сумской области, выступая на церемонии открытия электрифицированного участка “Конотоп-Ворожба” Юго-Западной железной дороги.

“Нам удалось пока держать в руках инфляцию. И дай Боже, так и будет в дальнейшем”, - сказал Президент.

Как сказал глава государства, экономика Украины “находится, мягко говоря, не в простой ситуации”. В то же время он отметил, что в последнее время удалось добиться позитивных сдвигов. Кроме этого, к достижениям В.ЯНУКОВИЧ отнес рост производства на 12,6%, рост заработных плат на 9%, рост экспорта на 32% и импорта на 16%. “Это означает, что Украина начинает восстанавливать экономический рост”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. И в подтверждение своих слов заявил, что ВВП сегодня составляет уже 4,9%.