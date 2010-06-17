БЮТ: НБУ потеряет пятую часть золотовалютных резервов

Возмещение потерь в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда о передаче компании “РосУкрЭнерго” 12,1 млрд. куб. м природного газа и штрафования на 200 млн. долл. США НАК "Нафтогаз Украины" составляет пятую часть золотовалютных резервов Украины

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном агентству УНИАН.

”Размер убытков, нанесенных стране этим решением, составит около 5,4 млрд. дол. США. Для сравнения - это пятая часть всех имеющихся золотовалютных резервов Украины, или почти половина объема помощи МВФ, которую рассчитывает получить правительство АЗАРОВА. Возмущает попытку ЯНУКОВИЧА одолжить под проценты огромные средства у Международного валютного фонда, чтобы потом значительную их часть через коррупционные схемы раздать своему окружению”, - отмечается в заявлении.

Как считают в БЮТ, есть все основания утверждать, что нынешняя власть вместе с “РосУкрЭнерго” “тщательным образом готовила это заведомо несправедливое по отношению к Украине решение. Сразу после прихода ЯНУКОВИЧА на должность Президента из Стокгольма были отозваны все международные юристы, которые защищали государственные интересы по делу Украины против “РосУкрЭнерго”.

Как отмечается в заявлении, “забирая у государства стратегический запас природного газа, они хорошо понимают возможные последствия. В частности, для закачки в хранилища необходимого на зимний отопительный сезон объема газа НАК "Нафтогаз" уже не будет иметь ни средств, ни возможностей. Гражданам придется либо мерзнуть в своих жилищах, либо покупать газ у “РосУкрЭнерго” по новой, умноженной на коррупцию, цене”.

Кроме того, по мнению БЮТ, "Нафтогаз" станет банкротом, а Украина окажется перед угрозой потери имущества, которое было в управлении компании, в частности газотранспортных сетей и хранилищ. Также резко уменьшатся золотовалютные резервы или половина средств от МВФ будет потеряна, “если ЯНУКОВИЧ и его ближайшее окружение заберут стоимость газа в денежной форме”.

БЮТ считает недопустимым возрождение полномасштабной коррупции в государстве и его газовой сфере, хищение государственной собственности, "прикрывание" властью нечистоплотных сделок своих друзей и спонсоров.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить “РосУкрЭнерго” 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у “РосУкрЭнерго” в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года “РосУкрЭнерго” было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% “РосУкрЭнерго”.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что “РосУкрЭнерго” получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставки, транзит и хранение газа.