Новый Бюджетный кодекс ограничит полномочия парламента

Проект Закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», предложенный Кабинетом министров Украины, существенно ограничивает полномочия парламента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании парламента народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ).

Он отметил, что представителями оппозиции внесен альтернативный законопроект.

С.СОБОЛЕВ сообщил, что в проекте, предложенном правительством, «фактически полностью перечеркивается возможность контроля за бюджетным процессом со стороны ВР».

Он отметил, что, в частности, забирается право во время бюджетного процесса у комитета ВР по вопросам бюджета относительно перераспределения трансферов.

«Мы фактически попадаем в ситуацию, когда очередным законопроектом, который вносится большинством, ограничиваются полномочия ВР, причем очень существенно», - отметил С.СОБОЛЕВ.

По его словам, парламент по сути отстранен от внесения на рассмотрение бюджета во втором чтении.

По его словам, парламенту Украины по сути отводится роль статистов.

С.СОБОЛЕВ считает, что это приведет «к полной вакханалии и бесконтрольности со стороны правительства и Министерства финансов».

С.СОБОЛЕВ также отметил, что в законопроекте, который предлагается оппозицией, есть 12 тысяч дополнительных субъектов, «на которые расписываются фактически все доходы и расходы, а это значит, что все местные советы имеют свои собственные доходы».

Он подчеркнул, что в то же время в правительственном проекте остается лишь 700 субъектов.

По его словами, по сути сохраняется «старая схема, когда фактически местные бюджеты формируются в Киеве».

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что правительственным законопроектом фактически из состава доходов Автономной Республики Крым, областных и районных бюджетов исключены 15% налога с доходов физических лиц, а также на 50% сокращен сбор на специальное водопользование.

Он подчеркнул, что в правительственном проекте предлагается 5% общегосударственного налога с прибыли оставить местным советам, «то есть, все заявления о том, что налог на прибыль сокращается с 25 до 20% не отвечают действительности, поскольку 5% передается на усмотрение местным советам».

По его словам, такой подход приведет к тому, что на местах будут определять, кому давать льготы и это «будет плодить взятки».

Он отметил, что подходы к формированию местных бюджетов определены таким образом, что советы низшего уровня будут идти «с протянутой рукой» в советы высших уровней относительно распределения средств.

Депутат добавил, что такое выпрашивание «очередных подачек» существенно будет влиять на самостоятельность местных советов, поскольку если они будут иметь не то большинство, которое удовлетворяет власть, то им деньги не будут давать.

С.СОБОЛЕВ призвал парламент поддержать альтернативный законопроект и не голосовать за правительственный.