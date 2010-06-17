Межбанк к 12.00: котировки составили 7,9115/7,9135 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9105/7,9140, к 12:00 сузился спрэд 7,9115/7,9135 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2534/36, к 12:00 цены поднялись 0,2548/49. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,9499 (-0,2601).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2252/54, а к 12:00 выросли 1,2335/37. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6880/9,6955, к 12:00 цены ушли вверх 9,7565/9,7650.