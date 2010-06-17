Новый Налоговый кодекс дает добро государственному рэкету

Проект Налогового кодекса, предложенного правительством, – это машина государственного рэкета. Об этом в эфире «5 канала» заявила глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Налоговый кодекс, предложенный правительством – это машина государственного рэкета, которая способна любого предпринимателя вывести за рамки законодательного поля и заставить откупаться. Он выгоден не предпринимателям, а налоговым инспекторам и отдельным предприятиям», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады также считает, что в таком виде Налоговый кодекс принимать нельзя.

По ее словам, проект кодекса предоставляет неоправданно много прав налоговым инспекторам и делает незащищенными от чиновничьего произвола бизнесменов. «На сегодняшний день, чтобы провести налоговую проверку, нужны серьезные основания. Налоговый кодекс предлагает предоставить право принимать такие решение налоговому инспектору, также в его компетенции доначисление налогов по косвенному методу без решения суда. А чего стоит введение понятия «опрос граждан», в соответствии с которым любого человека: от директора до рядового сотрудника могут вызвать в налоговую инспекцию и провести фактически допрос без участия адвоката? Неужели кто-то думает, что можно вернуть времена НКВД?», - отметила Н. КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, по ее словам, в кодексе нивелируется статья 62 Конституции Украины о презумпции невиновности, поскольку ранее, если налоговый инспектор начислял штраф, можно было обратиться в суд, и штраф на это время приостанавливался, а сейчас сумма штрафа списывается в течение 10 дней, несмотря на обращение в суд.

Также, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, среди недостатков Налогового кодекса - предоставление возможности налоговому инспектору проводить обыск на дому и выемку документов, что является нарушением прав и свобод граждан.

По ее словам, декларируемое авторами Налогового кодекса снижение налогов зачастую оказывается фикцией. «Сокращение налога на прибыль с 25 до 20% нивелируется правом областным и городским советам добавлять в общей сложности все те же 5%. Какой же местный орган власти откажется от такой возможности?», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета также раскритиковала исчезновение из проекта налога на недвижимость, который представители власти рекламировали, как налог на роскошь.