ЕБРР поддерживает выпуск Украиной НДС-облигаций

Европейский банк реконструкции и развития поддерживает выпуск Украиной НДС-облигаций для погашения бюджетной задолженности по НДС, однако считает предложенные условия не очень выгодными для экспортеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

«К облигациям мы относимся, в принципе. позитивно, это один из способов компенсирования НДС. Чем мы не довольны, это тем, что облигации будут по ставке 5,5%, которая далеко не рыночная», - сказал А.КУУСВЕК.

Он подчеркнул, что ЕБРР хочет видеть вопрос задолженности НДС решенным. «И если нет живых денег, нужно компенсировать НДС инструментами, имеющими рыночный вес», - сказал он.

По словам А.КУУСВЕКА, интерес к НДС-облигациям на рынке будет, однако дисконт по продаже таких бумаг будет зависеть от уровня заинтересованности покупателей. «Интерес будет, но будет скидка в районе 20-25%, если многие компании одновременно будут продавать, может даже 30%, и это не честно», - сказал А.КУУСВЕК.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.