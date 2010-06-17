Валовой внешний долг Украины сократился до 102,8 млрд.долл.

Валовой внешний долг Украины за I квартал 2010 года сократился на 0,5 млрд. долл., или на 0,5%, - до 102,834 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Изменение задолженности на протяжении квартала было обусловлено несколькими факторами: за счет операций долг увеличился на 0,9 млрд. долл.; курсовая разница стала причиной уменьшения долга на 1 млрд. долл. (в результате укрепления доллара США к другим валютам, в которых деноминируется долг); другие изменения (переоценка, списание долга и т.д.) способствовали снижению долга на 0,4 млрд. долл.», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что основной валютой внешних заимствований Украины на 1 апреля 2010 года остается доллар США: его доля составляет 71,4%. Удельный вес внешней задолженности в национальной валюте остается низким – 1,2%, хотя она и увеличилась сравнительно с началом года на 0,3 п.п.

По данным НБУ, долг сектора государственного управления на конец первого квартала 2010 года составлял 17,614 млрд. долл. (17,1% от валового объема внешнего долга), сократившись сравнительно с началом года на 0,2 млрд. долл. Сокращение было предопределено: погашением правительством кредитов, полученных от международных финансовых организаций (на 0,4 млрд. долл. США); покупкой нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа (на 0,3 млрд. долл.); отрицательной курсовой разницей (0,1 млрд. долл. США).

Долг сектора органов денежно-кредитного регулирования за первый квартал 2010 года сократился на 0,2 млрд. долл. - до 6 млрд. долл. (5,8% от валового объема внешнего долга) исключительно за счет курсовой разницы (ослабление кросс-курса специальных прав заимствования относительно доллара США).

По данным Нацбанка, долг банковского сектора Украины на конец первого квартала 2010 года составлял 29,4 млрд. долл. (28,6% от валового объема внешнего долга), что на 1,4 млрд. долл. (на 4,5%) меньше, чем на начало года.

Главным факторам такого сокращения стало уменьшение долгосрочных обязательств банков. В частности, по долговым ценным бумагам на 0,5 млрд. долл., из них: 0,4 млрд. долл. - по еврооблигациям банков и 0,1 млрд. долл. - по внутренним облигациям украинских банков в собственности нерезидентов. Кроме того, обязательства банков по валюте и депозитам сократились на 0,5 млрд. долл., по кредитам - на 0,3 млрд. долл.

Краткосрочный долг банков в целом составил 4,7 млрд. долл. и сравнительно с началом года не изменился. Доля краткосрочных обязательств банков в общем долге банков выросла за отчетный квартал с 15,4% до 16,1%.

Долг банков, которые имеют государственную долю собственности, за первый квартал фактически не изменился и на 1 апреля 2010 года составлял 2,2 млрд. долл. (7,4% от долга банковского сектора).

Внешний долг других секторов экономики за январь-март 2010 года вырос на 1,3 млрд. долл. (на 2,6%) - до 49,8 млрд. долл. (48,5% от валового объема внешнего долга).

Задолженность сектора изменилась за счет роста просроченной задолженности на 1,1 млрд. долл. (до 4 млрд. долл.), в том числе по негарантированным кредитам на 0,8 млрд. долл. и по торговым кредитам - на 0,3 млрд. долл. Увеличение долга происходило также за счет: роста обязательств по торговым кредитам на 0,9 млрд. долл. (до 12 млрд. долл.) и сокращения задолженности по долгосрочными кредитам на 0,8 млрд. долл. (до 30,8 млрд. долл.).

Объем обязательств по долговым ценным бумагам украинских компаний на отчетную дату оставался на уровне 2,5 млрд. долл.

Внешний долг предприятий, которые имеют государственную долю собственности, за первый квартал 2010 года сократился на 1,1 млрд. долл. - до 4,7 млрд. долл. (10,4% долга других секторов).

В Нацбанке констатируют, что частичная переориентация нерезидентов на краткосрочные финансовые инструменты, которые обеспечивают минимизацию рисков в современных украинских экономических реалиях, и активное использование резидентами торговых кредитов, как способа расчетов с нерезидентами по внешнеторговым операциям, стали причиной роста краткосрочной составляющей внешнего долга (20,5% против 18,4% на начало года).

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2009 году сократился на 1,4%, или на 1,472 млрд. долл., и на 1 января 2010 года составлял 103,323 млрд. долл.