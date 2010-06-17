Мартынюк: новую редакцию Бюджетного кодекса не примут

Первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, председательствующий на сегодняшнем заседании парламента, заявил, что без возвращения ВР функций относительно бюджетного процесса новая редакция Бюджетного кодекса не будет принята.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал на заседании после принятия в первом чтении проекта Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Он отметил, «мы все – и Кабинет министров, и ВР должны осознать, что без возвращения прав и возможностей конституционных ВР относительно бюджетного процесса во втором чтении кодекс поддержан не будет».

Как сообщал УНИАН, во время заседания и обсуждения новой редакции Бюджетного кодекса народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ (фракция БЮТ) отметил, что в проекте фактически ограничены полномочия парламента в бюджетном процессе. По его словам, в частности, Комитет ВР по вопросам бюджета вообще отстранен от внесения проекта бюджета на рассмотрение парламента во втором чтении. Кроме того, у комитета забрано право по перераспределению трансфертов.