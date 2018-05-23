Российские кредиты: раз секрет, два секрет, три дефолт?..

О том, что Украина получила кредит на 2 млрд. долл. от российского Внешторгбанка известно уже больше недели. Но все это время оставались открытыми вопросы как о том, на каких же условиях мы получаем эти деньги, так на что пойдут полученные средства. В среде экспертов также до последнего дискутировался вопрос - Россия выдает один кредит на 2 млрд. или все-таки это будут два кредита по 2 млрд. Украинская власть до смешного долго молчала, держа свои планы под грифом "секретно". Настолько секретничали, на высшем правительственном уровне оправдываясь, что "не видели документов", что хоть какие-то подробности журналистам первым озвучил... посол России в Украине. Только 16 июня «ясность» внес глава Администрации Президента Сергей Левочкин. Как оказалось, ВТБ предоставит Украине таки не один, а целых два кредита по 2 млрд. долл. каждый. По его словам, один из них уже выделен и пойдет на финансирование дефицита госбюджета. Второй будет направлен «Энергоатому» для финансирования достройки двух блоков Хмельницкой АЭС. Что касается условий кредитования, то информации больше не стало. С.Левочкин пояснил, что кредит ВТБ для финансирования госбюджета брался на открытом рынке и условия его получения покрыты коммерческой тайной. При этом он заверил, что заем “не ложится на государственный долг”. Однако, туманность в данном вопросе позволяет строить различные версии, большинство из которых явно не в пользу новой власти…

Переодолжиться на полгода, а вернуть через два

«Загадочная» история началась с того, что 11 июня источник в банковских кругах сообщил УНИАН, что Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит в размере 2 млрд. долл. под 6,7% годовых, сроком на полгода. Собеседник агентства также отметил, что кредитный договор был подписан в начале июня и предусматривает право пролонгации три раза – каждые полгода. «Предусмотрено право пролонгации трижды – каждые полгода. Фактически, общий срок кредита 2 года. Минфин сможет использовать эти деньги для покрытия дефицита Госбюджета», - уточнил источник.

Вот тут-то и завертелась дискуссионная шумиха, но власть не спешила открывать карты. 15 июня, находясь с рабочей поездкой в Люксембурге, премьер-министр Николай Азаров, отказавшись в очередной раз обнародовать детали получения кредита, пояснил поведение верхов следующим образом: "Никакой тайны нет, а есть определенные условия конфиденциальности, которые всегда соблюдаются, когда государство выходит на финансовый рынок. До окончательного завершения сделки информация, как правило, не разглашается". И пообещал: "Я вернусь в Украину и расскажу". Впрочем, так ничего и не рассказал до сего времени.

Между тем, информационный вакуум вокруг кредита продолжал наполняться различными версиями как относительно целевого назначения денег, так и условий их предоставления. В результате возникла некоторая путаница. Наконец, благодаря С.Левочкину, ситуация немного разъяснилась. Чтобы избежать дальнейшей неразберихи, будем называть кредит на финансирование дефицита госбюджета «бюджетным», а кредит на достройку ХАЭС - «атомным».

Что касается “атомного” кредита, то он выглядит как обычный товарный кредит на покупку определенной продукции и услуг исключительно в России. В данном случае ВТБ выполняет свою прямую функцию - стимулирование экономики РФ. Совсем другое дело, когда Внешторгбанк дает деньги для финансирования бюджетного дефицита другой страны, тут явно просматривается совсем не коммерческий интерес…

В отношении «бюджетного» кредита молчание правительства обусловлено предстоящим объяснением с МВФ, от которого Кабмин ждет продления кредитной линии для Украины. Фонд всегда жестко настаивал на необходимости сокращения расходной части украинского бюджета, а отнюдь не на раздаче долговых расписок. Правда, Кабмин Азарова имеет шансы оправдать 2-х миллиардный долг в глазах МВФ. Как известно, Украине очень не повезло с еврооблигациями, за счет размещения которых и планировалось обслуживать дефицит госбюджета. Греческий дефолт расшатал европейский финансовый рынок, и реализацию запланированного размещения пришлось отложить. Судя по всему, именно эту версию правительство будет продвигать в качестве основной причины кредитного соглашения с ВТБ. Но зачем же тогда наводить тень на плетень, так бы и сказали, что в ожидании «правильного» заимствования, пришлось прибегнуть к помощи российского банка, и как только появятся деньги от размещения еврооблигаций, российский кредит будет возвращен. Но так как подобных заявлений не последовало, логика подсказывает, что ни через полгода, ни через год деньги Украина возвращать не собирается.

По мнению аналитика инвестиционной компании BG Capital Виталия Ваврищука, привлечение Украиной кредита у ВТБ для финансирования госбюджета свидетельствует, в первую очередь, о существовании серьезных кассовых разрывов в бюджете, а так же о том, что альтернативные источники покрытия этих разрывов в данный момент недоступны. «Как известно, Кабмин планировал на протяжении июня-июля привлечь дополнительные финансовые ресурсы путем выпуска еврооблигаций. Госбюджет-2010 планировался с учетом того, что Украине удастся привлечь 1,2 млрд. долл. в этот период. Кредит от ВТБ стоит рассматривать, в первую очередь, именно как временную альтернативу размещению еврооблигаций». – подчеркнул В.Ваврищук. Вместе с тем, по его мнению, даже если Украина и сможет привлечь в дальнейшем средства с помощью еврооблигаций, российский кредит на 2 млрд. долл. будет пролонгирован. «Причина в том, что, скорее всего, бюджетный дефицит превысит те объемы, которые были заложены правительством, соответственно, кредит ВТБ будет использоваться для покрытия внепланового дефицита», - предположил он.

Между тем, по мнению аналитика, получение кредита от ВТБ не повлияет на принятие решения МВФ относительно продолжения сотрудничества с Украиной. “Если правительство Украины предоставит МВФ весомые аргументы в пользу того, что данный кредит является временной альтернативой другим источникам денег, которые ранее были предусмотрены в госбюджете, то это будет воспринято МВФ с пониманием. Если же станет ясно, что деньги привлекаются для того, чтобы перекрыть внеплановый дефицит бюджета, тогда МВФ, естественно, будет настаивать, что Украине следует все-таки снижать расходы”, - подчеркнул В.Ваврищук.

Он прогнозирует, что в третьем квартале текущего года Украина имеет достаточно высокие шансы для привлечения заимствований на европейском финансовом рынке. «Сегодня проблема не в том, что на рынке заимствований Европы иссякла ликвидность и инвесторы не готовы кредитовать Украину. Проблема в том, что большинство инвесторов заняли выжидательную позицию» - считает эксперт.

Евооблигации – это, конечно, хорошо, но нельзя забывать, что важнейшим фактором стабильности украинской экономики является продолжение сотрудничества с МВФ. Сейчас миссия Фонда находится в Киеве, и в Кабмине с нетерпением ждут одобрения «дружественной» программы на общую сумму 19 млрд. долл. Как бы не критиковала нынешняя власть оппозицию за ее долги перед МВФ в момент нахождения у власти, оказалось, что и сама она не против взять в займы у Фонда. Но для этого следует строго следовать его рекомендациям, резко сокращая расходную часть бюджета, в первую очередь, за счет минимизации социальных дотаций и выплат. На это правительство не может решиться, опасаясь лишиться и без того невысокой поддержки граждан Украины…

“Цена” чистых кредитов слишком высока для Кабмина?

С учетом важности отношений Украины и МВФ, встает вопрос возможного влияния «бюджетного» кредита ВТБ на эту «дружбу». Как отметил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, Фонд имеет ряд критериев, которыми обусловлено сотрудничество с Украиной. «Я не думаю, что этот кредит каким-то образом повлияет на сотрудничество Украины с Фондом. Кроме того, мы не должны сегодня преувеличивать желание МВФ предоставлять деньги Украине. Нельзя отрицать того, что кредиты МВФ более предпочтительны, так как политически они абсолютно чисты. Фонд всегда ставит конкретные условия относительно проведения Украиной экономической политики в обмен на реальные деньги, приходящие в страну. В случае же с кредитом ВТБ я очень сомневаюсь в наличии каких-то условий, связанных с реформированием украинской экономики».

Что касается кредита ВТБ на достройку ХАЭС, то это, по мнению И.Бураковского, обычный товарный кредит на приобретение в России какого-то оборудования. «Важнейшим фактором для оценки этого кредита является вопрос того, чем он обеспечивается, что будет, если его не возвратить в срок. Понятно, что такие кредиты предоставляются, в первую очередь, в интересах производителей страны-кредитора. В таком случае Украине стоит внимательно смотреть, насколько ей нужны подобные кредиты в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а не жить по принципу сегодняшнего дня. Если в соглашении по кредиту есть политические и экономические условия, по аналогии с харьковскими, то таких кредитов лучше избегать”, - убежден И.Бураковский.

Относительно «бюджетного» кредита он подчеркнул, что формально правительство имеет полное право брать подобные займы. «Но следует учитывать, что возвращать кредит, взятый государством, будут граждане этого государства. В этой связи власть должна четко разъяснить, как это заимствование впишется в экономическую стратегию Украины. С учетом сложного долгового положения страны, я думаю, что такие кредиты должны браться в более прозрачной атмосфере, так как это позволит избежать возникновения различных «страшилок», - подчеркнул И.Бураковский.

Стоит добавить, что, сохраняя надежду на помощь МВФ, правительство прекрасно осознает, что в этом году Фонд не предоставит Украине необходимый объем средств. Как заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко, совокупный дефицит бюджета «Нафтогаза» и госбюджета немного более 60 млрд грн. «А это порядка 8-9 млрд. долл. Я уверен, что такую цифру в этом году мы не получим на финансирование дефицита бюджета. Поэтому мы должны двигаться по целому ряду направлений», - сказал он. Одним из направлений и стал кредит ВТБ. Но такие заимствования явно противоречат политике МВФ. Вот и приходится Кабмину разрываться между желанием получить хоть что-то от Международного валютного фонда и необходимостью в авральном режиме искать деньги на латание бюджетных дыр.

Возьмем на себя смелость предположить, что в молчании украинских властей заинтересован и сам ВТБ. Банк наверняка осознает, что берет на себя явно несвойственные ему функции по стабилизации бюджета иностранного государства. К тому же совершенно не ясно, на каких условиях “бюджетный” кредит будет пролонгирован. И как бы не старалось засекречивать вопрос наше руководство, но украинские налогоплательщики имеют полное право знать, какое ярмо им вешают на шею. Пока ведутся кредитные переговоры, Кабмин, конечно, имеет полное право на конфиденциальность. Но если и по факту получения займа он продолжает тянуть с объяснениями, то это наводит на мысль - власть осознает несостоятельность своих аргументов в пользу данного заимствования…

Антон Лосев (УНИАН)