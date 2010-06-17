ВР приняла проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 252 из 431 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено закрепление статуса Декларации целей и задач бюджета на следующий бюджетный период, определение ее содержания и срока принятия Кабинетом министров Украины (до 1 апреля года, предшествующего плановому). Данным законопроектом изменяется процедура рассмотрения и принятия закона о Государственном бюджете Украины. Им определены два чтения, вместо существующих трех.

Законопроектом предлагается ввести механизм среднесрочного бюджетного планирования и прогнозирования, усовершенствовать применение программно-целевого метода в бюджетном процессе.

Предложено упорядочение полномочий органов государственной власти по вопросам бухгалтерского учета, а именно - предусмотрено применение единых подходов к деятельности бухгалтерских служб, нормирование функциональных обязанностей и полномочий главного бухгалтера как руководителя бухгалтерской службы, закрепление за Министерством финансов регулирования вопросов методологии бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, а за госказначейством – ведение бухгалтерского учета выполнения бюджетов в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, применения к фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования единых методологических требований к ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности о выполнении бюджетов и смет с представлением ее в Министерство финансов и госказначейство, а также в составе квартального и годового отчета о выполнении государственного бюджета Украины.

Предложено также усовершенствование системы государственного внутреннего контроля. В частности, предусмотрено внедрение в бюджетных учреждениях внутреннего контроля и внутреннего аудита, конкретизирующих сущность, задачи и механизмы функционирования, определены виды нарушений бюджетного законодательства (40 видов), меры влияния (7 видов) и процедуры их применения контрольными органами, разграничены и детализированы контрольные полномочия органов государственной власти, уполномоченных осуществлять контроль над соблюдением бюджетного законодательства.

В проекте Бюджетного кодекса конкретизированы условия и особенности осуществления операций с государственным и местным долгом, привлечением государственных и местных заимствований, определен перечень источников финансирования дефицита бюджета.

Им также определены состав доходов общего фонда государственного бюджета, перечень защищенных расходов бюджета, процедура перечисления дотаций выравнивания местным бюджетам, конкретизированы субвенции из государственного бюджета местным бюджетам по государственным программам социальной защиты и пр..

Пересмотрены источники доходов местных бюджетов, упорядочены расходные полномочия местных бюджетов, в частности, переданы из государственного бюджета плата за лицензии и сертификаты, за государственную регистрацию (6 видов), 50 процентов сбора за специальное использование лесных ресурсов государственного значения, 50 процентов сбора за специальное водопользование, 50 процентов платежей за пользование недрами общегосударственного значения, плата за предоставленные в аренду ставки, которые находятся в бассейнах рек общегосударственного значения, плата за использование других природных ресурсов.

Кроме того, отнесены в полном объеме к доходам местных бюджетов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных отношений, фиксированный налог на доходы от предпринимательской деятельности, единый налог для субъектов малого предпринимательства и плата за землю (которые засчитываются в бюджеты местного самоуправления), поступление административных штрафов, плата за торговый патент на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (за исключением платы за приобретение торговых патентов пунктами продажи нефтепродуктов (автозаправочными станциями, заправочными пунктами), которые справляются исполнительными органами соответствующих местных советов; налог на недвижимое имущество (недвижимость), отличное от земельного участка, в составе местных налогов и сборов, а также увеличение для бюджетов местного самоуправления с 20% до 50% нормативов зачисления сбора за загрязнение окружающей природной среды и денежных взысканий за вред, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и другой деятельности.

Отнесена в бюджет развития местных бюджетов часть налога на прибыль предприятий (кроме налога на прибыль коммунальных предприятий и финансовых учреждений), в соответствии с дополнительными ставками такого налога, в размерах, определенных законом по вопросам налогообложения, включены в расходы местных бюджетов, которые будут учитываться при определении объема межбюджетных трансфертов, финансирование центров социальной реабилитации детей-инвалидов, центров профессиональной реабилитации инвалидов, центров социально-психологической реабилитации детей, социальных общежитий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заведений и учреждений коммунальной собственности, которым предоставлен статус национального, содержание внешкольного образования (мероприятия районного значения по внешкольной работе с детьми).

Законопроектом предусмотрено согласование других законов Украины с изменениями в Бюджетный кодекс (изменения в 26 законов, в частности, в Гражданский кодекс Украины, Водный кодекс Украины, Земельный кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты).

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что расширение доходов местных бюджетов обусловит увеличение их объема, в частности: путем установления нового местного налога (налога на недвижимость) - на 370 млн. грн., за счет перераспределения средств из государственного бюджета - на 1,6 млрд. грн. (платы за получение лицензий и сертификатов, за государственную регистрацию – 304,1 млн. грн.; части сбора за специальное использование водных ресурсов общегосударственного значения – 385,3 млн. грн.; части платы за пользование недрами общегосударственного значения – 800 млн. грн.; части сбора за специальное использование лесных ресурсов государственного значения – 74 млн. грн.; платы за использование других природных ресурсов – 1,3 млн. грн.; платы за предоставленные в аренду ставки, которые находятся в бассейнах рек общегосударственного значения, – 1,3 млн. грн.; поступление от продажи бесхозного имущества – 21,4 млн. грн.), путем отнесения в бюджет развития поступлений от единого налога для субъектов малого предпринимательства, части налога на прибыль – 9,1 млрд. грн.