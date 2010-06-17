Для выхода из кризиса нужны доверие и рост экономики

Для выхода из кризиса нужно усилить доверие и добиться роста экономики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам президент Европарламента Ежи БУЗЕК после своей дискуссии с участниками заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

По словам президента Европарламента, на сегодняшний день в решении нуждаются три важных вопроса, и первый из них – преодоление недостатка доверия.

“Нужна домашняя работа, в частности с бюджетом, и проведение реформ в каждой стране”, - сказал Е.БУЗЕК.

Он также отметил, что другие два вопроса, которые необходимо решить, - это то, как избежать повторения экономических кризисов в будущем, а также как добиться стабильного роста экономики в Европейском Союзе.

Президент Европарламента также выразил убеждение, что если странам - членам и ЕС в целом удастся своевременно провести необходимые реформы и отказаться от практики “жить в кредит”, Европа не встретится со второй волной кризиса.

“Все будет зависеть от нас. Если мы реорганизуемся, проведем реформы, мы избежим второй волны кризиса”, - сказал Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит заседание Европейского Совета, основными темами которого являются вопросы преодоления экономического кризиса, борьба с климатическими изменениями, а также помощь развивающимся странам.