Финрезультат предприятий Украины составил 11,57 млрд. грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-апреле 2010 года составил 11 млрд. 573 млн. грн. против 8 млрд. 757,9 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле 2010 г. прибыль получили 51,8% предприятий страны – они завершили 4 месяца т.г. с финансовым результатом 49 млрд. 545,6 млн. грн.

С убытком январь-апрель т.г. завершили 48,2% предприятий Украины, их финрезультат составил 37 млрд. 972,6 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 50% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 14 млрд. 964,3 млн. грн. Прибыль получили 50% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 18 млрд. 556 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-апрель 2010 г. составил 3 млрд. 591,7 млн. грн.

Справка УНИАН. По предварительным данным, финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам прошлого года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.