Курс интервенций НБУ на межбанке укрепился на 0,15%

С начала июня курс интервенций Национального банка Украины по покупке доллара на валютном межбанке укрепился на 0,15% - до 7,9129 грн./долл.

Как говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН, именно по такому курсу регулятор готов выкупать доллары сегодня на межбанке, в то время как 1 июня т.г. покупка осуществлялась по курсу 7,925 грн./долл.

Как сообщалось, 11 июня Нацбанк сообщил, что с начала текущего месяца на межбанковском валютном рынке сохранялось подавляющее доминирование предложения иностранной валюты над спросом на нее.

По данным Нацбанка, золотовалютные резервы НБУ с начала июня т.г. увеличились на 2,131 млрд. долл. и по состоянию на 16 июня составляли 28,837 млрд. долл. В НБУ прогнозируют, что сумма золотовалютных резервов преодолеет отметку в 29 млрд. долл. в ближайшие дни.