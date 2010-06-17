Межбанк: доллар остался на месте

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9105/7,9140, к 12:00 сузился спрэд 7,9115/7,9135. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9125/7,9130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9129.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2534/0,2536, к 12:00 цены поднялись до 0,2548/0,2549. К закрытию цены достигли верха - 0,2558/0,2559. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9700 (-0,2400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2252/1,2254, а к 15:10 выросли до 1,2370/1,2372. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6880/9,6955, к 12:00 цены ушли вверх - 9,7565/9,7650. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,7870/9,7940.