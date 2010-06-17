НБУ обнародовал окончательные данные по платежному балансу

Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте обнародовал окончательные данные по платежному балансу Украины за I квартал 2010 года.

«До этого мы обнародовали предварительные данные по платежному балансу за первый квартал (обнародованы 23 апреля и 27 мая 2010 года - УНИАН). Окончательные данные мы публикуем поквартально, через 75 дней после завершения отчетного периода», - объяснила УНИАН директор департамента платежного баланса Нацбанка Татьяна ГАЛЬЧИНСКАЯ.

В окончательном варианте данных по платежному балансу Украины за январь-март 2010 года показатель его дефицита не изменился и составил 673 млн. долл.

При этом уточнен показатель дефицита счета текущих операций на уровне 184 млн. долл. (согласно майским предварительным данным он был на уровне 125 млн. долл.).

Также уточнен показатель счета операций с капиталом и финансовых операций. По данным НБУ, его дефицит в первом квартале т.г. составил 489 млн. долл. (предыдущий показатель – 548 млн. долл.).

Справка УНИАН. Общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год составил 13,726 млрд. долл.