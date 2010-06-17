Терехин: Налоговый кодекс усилит налоговое давление

Принятие правительственного проекта Налогового кодекса лишь усилит налоговую нагрузку на несколько миллионов украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН.

По его словам, предложенный Налоговый кодекс является "Кодексом богатых". "Это Кодекс, который дает возможность одной сотне компаний не платить налоги, а это налоговое давление переносится на миллионы людей", - сказал С.ТЕРЕХИН.

Народный депутат добавил, что 4,2 млн. физических лиц, которые сегодня имеют упрощенную систему налогообложения, вынуждены будут либо покинуть бизнес, либо перейти в разряд наемных работников. "Философия этого документа проста - эта власть хочет построить государство с небольшим количеством корпораций и с миллионами наемных работников", - добавил С.ТЕРЕХИН. По убеждению народного депутата, при таких условиях речь о создании среднего класса в Украине речь не идет.

С.ТЕРЕХИН также сообщил, что решение профильного комитета по данному проекту документа было сфальсифицировано. "Заседание не проводилось. А решение комитета якобы подписано депутатами от коалиции", - сказал он.