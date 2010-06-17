Председателем Набсовета «Укргазбанка» стал Ивченко

Председателем Наблюдательного совета «Укргазбанка» стал Виктор ИВЧЕНКО вместо Олега ДУБИНЫ. Об этом УНИАН сообщили в банке.

Решение было принято на собрании акционеров «Укргазбанка» 17 июня.

В.ИВЧЕНКО является председателем Наблюдательного совета Национального депозитария, заместителем министра образования и науки Украины.

О.ДУБИНА - экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», был избран председателем НС «Укргазбанка» 28 августа 2009 года.

Как сообщалось, Наблюдательный совет АБ «Укргазбанк» с 9 июня т.г. прекратил полномочия Александра МОРОЗОВА на должности председателя правления «Укргазбанка» и назначил на эту должность бывшего председателя Государственной налоговой администрации Украины (2006-2007 гг.) Анатолия БРЕЗВИНА.

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составляли 14,171 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,819 млрд. грн., обязательства – 12,360 млрд. грн., уставный капитал - 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,812 млрд. грн.

"Укргазбанк" в I квартале 2010 года получил прибыль 2,364 млн. грн., в 2009 году - убыток 4,4 млрд. грн.

По результатам докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.