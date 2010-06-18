Лидеры ЕС дали “зеленый свет” присоединению Эстонии к еврозоне

Лидеры Европейского Союза дали “зеленый свет” для присоединения Эстонии к зоне евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено вчера во время заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

“Я хочу поздравить Эстонию, которая выполнила все необходимые условия”, - заявил на итоговой пресс-конференции Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня этого года Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС поддержал присоединение Эстонии к зоне евро с 1 января 2011 года.

Окончательное решение о присоединении Эстонии будет одобрено на заседании Совета министров по вопросам экономики и финансов 13 июля этого года.

К зоне евро с января 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.