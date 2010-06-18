Кабмин создаст единый орган по привлечению инвестиций

До конца 2010 года Кабинет министров Украины намерен создать единый орган по вопросам содействия привлечению инвестиций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, выступая на XIV Петербуржском международном экономическом форуме.

По его словам, предполагается введение специального режима инвестиционной деятельности, согласно которому инвесторы будут иметь значительные налоговые преференции. Особое внимание правительство уделяет развитию малого и среднего бизнеса, подчеркнул А.КЛЮЕВ.

«Удельный вес этого сектора составляет в Украине менее 10%, поэтому немного преференций в кратчайшие сроки будет предоставлено именно этому сектору», - заверил он.

По словам первого вице-премьера, по планам правительства, через 5-10 лет этот сектор наравне с крупным бизнесом должен ощутимо участвовать в формировании валового продукта и бюджета страны.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что перед правительством стоит задача выйти на инновационно-инвестиционную и энергоэффективную модель развития Украины, получение реальных экономических результатов от такого развития.

Он подчеркнул, что существенное место в программе реформ правительство отводит улучшению бизнес-климата в Украине и привлечению инвестиций.

«Перед правительством Украины стоит непростая задача – в ближайшие годы повысить позицию Украины в международном рейтинге по легкости ведения бизнеса» - подчеркнул А.КЛЮЕВ. По его словам, в качестве первого шага до конца 2010 года планируется на 30% сократить перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, существенно сократить сроки, необходимые для получения разрешений, уменьшить количество проверяющих органов. Также до 2012 года планируется упростить таможенные процедуры.

«Одной из главных задач является возобновление доверия инвесторов», - сказал А.КЛЮЕВ и добавил, что для этого необходимо создать пакет стимулов для национальных и иностранных инвесторов.