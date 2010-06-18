Европейский Союз не видит больших проблем в Испании, которые требовали бы предоставления срочной помощи этой стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Президент Франции Николя САРКОЗИ в четверг после завершения заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН).

“Мы доверяем власти Испании. Мы считаем, что нет проблемы. Есть вещи, когда нужно сделать более полный анализ, но это вопрос Еврокомиссии”, - сказал он.

Как сообщалось, по данным экспертов, греческий финансовый кризис может повлиять на банковские системы других европейских стран, в частности, Италии, Испании, Португалии.

В начале этого года стало известно, что дефицит бюджета Греции по итогам 2009 года составлял 12,7% ВВП, что намного выше, чем установленный в странах - членах зоны евро максимум в 3% ВВП. Учитывая значительные кредиты, полученные правительством Греции, ЕС решил помочь этой стране, поскольку проблемы Греции повлияли на позиции евро на мировом рынке, который начал быстро падать в цене.